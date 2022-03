https://it.sputniknews.com/20220325/tiziano-resta-a-palazzo-reale-15712479.html

La grande mostra "Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento veneziano" ha aperto le sue porte il 23 febbraio, e resterà aperta fino al 5 giugno 2022... 25.03.2022, Sputnik Italia

Tante opere provengono dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, ma ci sono anche due dipinti dall’Hermitage di San Pietroburgo.Le sale della mostra portano in scena un universo femminile, fatto di Madonne, sante, cortigiane, nobildonne, poetesse e amanti. Venezia era uno dei pochi luoghi in Europa in cui le donne godevano di libertà più ampie, dal possedere grandi somme di denaro e disporre di eredità fino al partecipare attivamente alla vita pubblica, anche se non politica, della Repubblica veneziana. A Venezia erano le donne mecenati o imprenditrici, poetesse di fama e proto-femministe come le letterate Moderata Fonte e Lucrezia Marinelli, che con i loro scritti mettevano in discussione la superiorità maschile sulla donna (alcuni di questi libri del cinquecento si trovano in mostra).La mostra ha avuto un aumento delle visite dopo questa notizia, già parecchio affollata. Alcuni invece, come racconta una guida del museo, hanno cancellato la visita: “volevo vedere questi due quadri, e adesso non vado più”.Si tratta di due capolavori dall’Hermitage: "Giovane donna con cappello piumato" di Tiziano e "Giovane donna con vecchio di profilo" di Giovanni Cariani.Una settimana dopo l’Hermitage ci ha ripensato. La notizia di un cambiamento di posizione del direttore del Museo Hermitage Piotrovsky, concordata successivamente con il ministero della Cultura russo, è stata comunicata lunedì 14 marzo da Maurizio Cecconi, segretario generale di Hermitage Italia con sede nelle Procuratie Vecchie di Venezia. Cecconi ha letto un messaggio di Piotrovsky: "Dispiace molto che le relazioni culturali tra i nostri Paesi siano crollati in un tale buio. Se ne può uscire solo se conserviamo l'atmosfera di buona volontà e benevolenza. Ripetiamo sempre che i ponti della cultura si fanno saltare in aria per ultimi. Ora è venuto il tempo di proteggerli e cercheremo di mostrare come si fa", ha fatto sapere il direttore del Museo Hermitage di San Pietroburgo nel messaggio inviato a Cecconi. Rimangono fino alla fine della mostra (27 marzo), una ventina di opere dell’Hermitage alle Gallerie d'Italia a Milano, e anche la Giovane donna di Pablo Picasso, in mostra a Roma nel Palazzo Rhinoceros della Fondazione Alda Fendi, fino al 15 maggio, termine della mostra.Da aggiungere che al Mudec di Milano dal 16 marzo si può vedere una splendida mostra di Marc Chagall, Una storia di due mondi. Le opere non sono arrivate dalla Russia, ma dall’Israel Museum di Gerusalemme.

