S-400, Erdogan: il tema è chiuso in quanto i sistemi sono proprietà della Turchia

"In primo luogo, oggi ci troviamo alla stessa posizione che avevamo dichiarato prima. Questo argomento è chiuso per noi. Questa è una nostra proprietà nella questione sulla difesa. Un altro problema è che il nostro direttore delle comunicazioni (Fahrettin Altun - ndr) ha già dato la risposta necessaria con tutta la sensibilità riguardo a ciò che ha scritto il Wall Street Journal. Quella risposta è abbastanza per loro. Non serve nulla più di questo. Perché tutto il loro lavoro consiste nel creare scompiglio. Sono in una tale tensione: "Interessante, come potremmo colpire la Turchia da qui e darle fastidio?". Interveniamo immediatamente, non possono ottenere alcun risultato", ha dichiarato Erdogan ai giornalisti ​​sull'aereo di ritorno da Bruxelles.