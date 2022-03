https://it.sputniknews.com/20220325/mh17-pubblici-ministeri-concordano-che-potrebbe-essere-stato-abbattuto-dalle-forze-armate-ucraine-15712337.html

MH17, pubblici ministeri concordano che potrebbe essere stato abbattuto dalle forze armate ucraine

MH17, pubblici ministeri concordano che potrebbe essere stato abbattuto dalle forze armate ucraine

2022-03-25

Alle riunioni del complesso giudiziario Schiphol, in Olanda, a marzo, ha parlato la difesa dell'imputato russo Oleg Pulatov, composta dagli avvocati Sabine Ten Doesschate e Boundewijn van Eyck."Il villaggio di Zaroshchenskoe si trova entro un raggio di 36 km dal luogo dell'incidente del volo MH17. L'ufficio del pubblico ministero e la difesa sono d'accordo su un punto: era tecnicamente possibile abbattere il volo MH17 con un missile Buk da questo villaggio", ha detto la Dusshate in una riunione tenutasi a porte aperte e trasmessa sul sito web della corte.Allo stesso tempo, secondo l'avvocato, in seguito i pubblici ministeri hanno affermato che, contrariamente a quanto affermato dalle autorità russe, le immagini satellitari non mostravano che le truppe ucraine si stessero muovendo verso questo insediamento. Inoltre, secondo i calcoli di esperti belgi e olandesi, la procura olandese ha dichiarato che questo luogo è al di fuori della zona da cui avrebbo potuto essere lanciato il razzo.La compagnia di difesa russa Almaz-Antey ha condotto tre esperimenti sul campo, simulando l’abbattimento del Boeing malese sul Donbass. Gli esperimenti hanno confermato che l'aereo avrebbe potuto essere colpito solo da un missile 9M38 dalla direzione dell'insediamento di Zaroshchenskoye, che era controllato dall'esercito ucraino, armato con il sistema di difesa aerea Buk, ereditato da Kiev dopo il crollo dell'URSS. Gli esperti olandesi hanno rifiutato l'invito a partecipare a uno degli esperimenti.Il processo sull'abbattimento del MH17Il 9 marzo 2020 è iniziato in Olanda il processo per l'abbattimento del volo MH17. Nel caso sono coinvolti quattro imputati: i russi Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov e l'ucraino Leonid Kharchenko. Pulatov è rappresentato in tribunale da un gruppo internazionale di avvocati, mentre gli altri sospettati sono processati in contumacia. L'8 giugno 2021 è iniziato l'esame di merito della causa.Nel dicembre 2021, la procura olandese ha emesso un atto d'accusa, chiedendo che tutti e quattro gli imputati fossero condannati all'ergastolo "per la distruzione di un aereo nell'ambito di un gruppo organizzato, che ha portato alla morte di 298 persone, e all'omicidio di passeggeri a bordo".Il Boeing malese in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur numero MH17 si schiantò il 17 luglio 2014 vicino a Donetsk. C'erano 298 persone a bordo, tutte morirono. Kiev ha immediatamente incolpato le milizie filo-russe per l'incidente, sostenendo di non avere i mezzi per abbattere un aereo a tale altitudine.L'Ucraina ha rifiutato di fornire i dati dai suoi radar e gli Stati Uniti non hanno fornito all'indagine immagini satellitari che, come affermano, mostrano il momento del lancio del razzo.Come ha detto a RIA Novosti il ​​vice procuratore generale della Russia, Nikolay Vinnichenko, la parte russa ha consegnato all’Olanda non solo i dati radar russi, ma anche la documentazione che dimostra come il missile di difesa aerea Buk che ha colpito il Boeing appartenesse all'Ucraina ed sia stato lanciato dal territorio controllato da Kiev, tuttavia gli investigatori hanno ignorato tali informazioni.Allo stesso tempo, il primo giorno dell'udienza in tribunale, l'accusa ha ammesso di aver ricevuto e che stava studiando i dati della procura russa. L'indagine è stata condotta da una squadra investigativa congiunta guidata dal procuratore generale olandese, senza la partecipazione della Russia. L'inchiesta sostiene che il Boeing sia stato abbattuto dal sistema missilistico antiaereo Buk, che apparteneva alla 53a brigata missilistica antiaerea delle Forze armate RF di Kursk, dal territorio controllato dalla milizia del ribelle Donbass.La linea dell'accusa si basa sulla testimonianza di testimoni esclusivamente anonimi. La difesa dell'imputato russo nel caso, Pulatov, ha affermato che ciò ha reso difficile valutare l'affidabilità della testimonianza, ma l'ufficio del pubblico ministero olandese insiste sul fatto che l'anonimato è necessario per motivi di sicurezza.Il ministero degli Esteri russo ha affermato che le accuse di coinvolgimento della Russia nell'incidente del Boeing erano infondate e deplorevoli e che l'indagine era parziale e unilaterale. Secondo il capo del dipartimento, Sergey Lavrov, l’intero impianto accusatorio sarebbe pieno di doppi standard.

