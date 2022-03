https://it.sputniknews.com/20220325/lambasciatore-russo-a-roma-fa-causa-a-la-stampa-per-un-articolo-che-istiga-allassassinio-di-putin-15710541.html

L'ambasciatore russo a Roma fa causa a La Stampa per un articolo che istiga all’assassinio di Putin

L'ambasciatore russo a Roma fa causa a La Stampa per un articolo che istiga all’assassinio di Putin

L'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, ha intentato una causa contro il giornalista Domenico Quirico, autore di un articolo pubblicato martedì sul sito... 25.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-25T10:33+0100

2022-03-25T10:33+0100

2022-03-25T10:36+0100

la situazione in ucraina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/857/58/8575888_0:54:2330:1364_1920x0_80_0_0_2b92d3e1fdc3cb14ec3d04b2901f72cd.jpg

Questa mattina, venerdì 25 marzo, Razov si è presentato alla procura di Roma per sporgere denuncia, dopodiché si è rivolto ai giornalisti con una breve dichiarazione su di “un articolo il cui titolo solleva la questione della possibilità di assassinare il presidente russo”.In caso di prova di colpevolezza, la legge italiana prevede la reclusione fino a cinque anni per tale reato.Nel suo articolo, Quirico sosteneva che il presidente russo poteva essere trattato "come i nazisti solo fissando un'udienza in un’aula di tribunale allestita come quella di Norimberga per la seconda guerra mondiale"."Il piano numero uno di Biden, della NATO e anche degli europei è l'unico: che qualcuno a Mosca uccida Putin, liberandoci da questo fardello", ha scritto Quirico.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo