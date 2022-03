https://it.sputniknews.com/20220325/la-gran-bretagna-e-pronta-a-colpire-i-russi-nei-loro-diritti-fondamentali-15713111.html

La Gran Bretagna è pronta a colpire i russi nei loro diritti fondamentali

Il ministro dell'Interno britannico Priti Patel è caduta nello scherzo telefonico teso dai comici russi Vladimir Kuznetsov (Vovan) e Alexei Stolyarov (Lexus)... 25.03.2022

"L'intera Interpol, secondo me, dovrebbe garantire una sospensione totale, perché i russi si stanno comportando come dei barbari. Stanno cercando di abusare del sistema dell'Interpol. Vi dirò in tutta sincerità che intendiamo attenerci a questa linea", ha detto la Patel nella conversazione telefonica con i due burloni, che è stata pubblicata su YouTube.Il ministro ha osservato che Londra intende discutere di questo problema con i paesi anglosassoni, in particolare con gli Stati Uniti. Ha sottolineato che ci sono altri paesi all'Interpol che possono fornire supporto: il Kenya, per esempio, così come gli Emirati Arabi Uniti, il cui rappresentante Ahmed Nasser al-Raisi è stato eletto presidente dell'Interpol, ma avranno bisogno di "lavorarci su"."Non abbiamo affatto risolto questo problema, non abbiamo ancora finito... Sono pronta a prometterlo a lei e al suo paese, e tutto deve essere fatto in modo che i nostri alleati agiscano più duramente", ha detto la Patel ai comici.In precedenza, l'Interpol aveva riferito ai media russi che in realtà solo l'Assemblea generale dell'organizzazione può prendere decisioni sull'adesione ad essa, inclusa l'espulsione. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno. L'anno scorso l’Assemblea si è tenuta a Istanbul, quest'anno l'incontro sarà a New York, ma la data non è stata ancora annunciata.

