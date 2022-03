https://it.sputniknews.com/20220325/la-banca-centrale-russa-limita-il-movimento-di-fondi-ai-paesi-ostili-per-circa-300-miliardi-15710351.html

La banca centrale russa limita il movimento di fondi ai paesi "ostili" per circa $300 miliardi

La banca centrale russa limita il movimento di fondi ai paesi "ostili" per circa $300 miliardi

La Russia ha imposto restrizioni al movimento di fondi verso i paesi ostili per un importo comparabile in risposta al congelamento di parte delle sue riserve... 25.03.2022, Sputnik Italia

Il ministero delle finanze russo ha stimato che i paesi occidentali, nell'ambito delle sanzioni contro l’operazione in Ucraina, hanno congelato circa la metà, pari a circa 300 miliardi di dollari (272 miliardi di euro), delle riserve auree e valutarie della Russia."In risposta al congelamento di parte delle riserve russe, la Russia ha a sua volta imposto restrizioni al movimento di fondi che potrebbero essere trasferiti in paesi ostili per un importo comparabile", ha affermato il regolatore in una nota.

