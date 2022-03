https://it.sputniknews.com/20220325/aggirare-il-problema-15712815.html

Aggirare il problema

Aggirare il problema

Gli USA e l'UE intendono lottare attivamente per garantire che la Russia non utilizzi le valute digitali per cercare di eludere le sanzioni imposte dai paesi... 25.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-25T13:40+0100

2022-03-25T13:40+0100

2022-03-25T13:40+0100

vignetta

multimedia

usa

unione europea

sanzioni

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/15712714_67:0:2234:1219_1920x0_80_0_0_b22cfd5349182ae211ad2cd4bd571dab.jpg

Nella loro dichiarazione, gli Stati Uniti e l'UE confermano anche la loro intenzione di sviluppare attivamente la cooperazione nel campo della sicurezza informatica, "attraverso varie azioni", che, tra l'altro, includono il sostegno al governo dell'Ucraina, "per garantire la sua resilienza informatica e difesa per combattere l'abuso delle valute virtuali".Inoltre, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno convenuto di istituire un gruppo di lavoro congiunto "per affrontare le sfide urgenti dell'UE in materia di sicurezza energetica e accelerare la transizione" verso l'energia verde.

usa

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

vignetta, multimedia, usa, unione europea, sanzioni, russia, ucraina