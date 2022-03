https://it.sputniknews.com/20220324/vucic-stigmatizza-accuse-ridicole-nato-a-russia-su-ucraina-e-ricorda-bombardamenti-in-serbia-15703540.html

Vucic stigmatizza "accuse ridicole" Nato a Russia su Ucraina e ricorda bombardamenti in Serbia

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha precedentemente condannato i cosiddetti doppi standard occidentali "sull'integrità territoriale" dell'Ucraina e del... 24.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha denunciato le accuse dell'Occidente contro la Russia in relazione alla sua operazione in corso per "smilitarizzare e de-nazificare" l'Ucraina come vergognose e "stupide", ricordando che 19 Paesi della Nato hanno illegalmente bombardato la Serbia nel 1999. Intervenendo nel tragico anniversario dell'inizio dei bombardamenti Nato della Repubblica Federale di Jugoslavia, il 24 marzo 1999, ha proseguito: Secondo il presidente della Serbia, le piccole nazioni sono "sempre vittime".In precedenza, in un discorso alla nazione il 2 marzo, il presidente Vucic ha affermato che le autorità serbe hanno sostenuto quattro dei 13 punti della risoluzione delle Nazioni Unite che condanna le azioni della Russia in Ucraina, ma non implicano sanzioni.Ha aggiunto che la Serbia non ha intenzione di congelare o confiscare le proprietà delle società russe nel Paese, ma ha osservato che la crisi dovuta alle ostilità in Ucraina sta avendo un impatto drammatico sulla Serbia, sottoposta ad enormi pressioni sulla politica estera.

