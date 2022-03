https://it.sputniknews.com/20220324/usa-preparano-piani-emergenza-nel-caso-la-russia-utilizzasse-le-sue-armi-piu-letali-in-ucraina-15698537.html

USA preparano piani emergenza nel caso la Russia utilizzasse le sue armi più letali in Ucraina

USA preparano piani emergenza nel caso la Russia utilizzasse le sue armi più letali in Ucraina

L'amministrazione Biden ha messo insieme un team di funzionari della sicurezza nazionale per tracciare scenari su come gli Stati Uniti risponderebbero in caso... 24.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-24T07:39+0100

2022-03-24T07:39+0100

2022-03-24T07:39+0100

la situazione in ucraina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/15264268_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_8573b799da0aa261c1d72afb271af06d.jpg

Secondo il rapporto, che cita fonti interne alla questione, un cosiddetto "Tiger Team" starebbe valutando cosa fare se la Russia volesse intervenire all’interno del territorio della NATO per distruggere i convogli che trasportano armi e aiuti all'Ucraina.Il comitato, che secondo quanto riferito si riunisce tre volte alla settimana a porte chiuse, starebbe anche valutando come rispondere se la Russia si dovesse muovere anche nei paesi vicini come Moldova e Georgia, nonché come preparare i paesi europei a un nuovo massiccio afflusso di rifugiati.Si dice che tali eventualità siano tra le questioni all’ordine del giorno durante gli incontri a porte chiuse di Biden con i leader delle altre 29 nazioni della NATO che si terranno oggi, giovedì 24 marzo, a Bruxelles.Secondo le fonti, la squadra di funzionari sarebbe stata costituita in una nota firmata da Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il 28 febbraio, appena quattro giorni dopo l'inizio dell'operazione militare speciale.Il Tiger Team sta esaminando quale soglia costringerebbe l'alleanza a schierare la forza militare in Ucraina come una delle sue principali preoccupazioni. Ciò arriva dopo che Biden ha chiarito che è fermamente contrario a farlo, credendo che un coinvolgimento diretto nel conflitto in corso ne farebbe perdere il controllo, aggiungendo che sarebbe la "terza guerra mondiale".Secondo quanto riferito, Sullivan avrebbe anche organizzato una seconda squadra di funzionari per esaminare il potenziale a lungo termine per gli Stati Uniti di migliorare la propria posizione geopolitica a seguito dell'attuale situazione di stallo sulla crisi ucraina.Secondo il media, la Casa Bianca crede che l'operazione militare speciale danneggerà la Russia a lungo termine, danneggerà la sua economia e alienerà potenziali alleati per anni, ma alcuni funzionari avvertono che è troppo presto per dirlo.Nelle ultime settimane, la Casa Bianca e il quartier generale della NATO hanno intensificato gli avvertimenti che la Russia potrebbe ricorrere alle sue armi più potenti nelle sue operazioni militari speciali. Sempre mercoledì, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha avvertito che l'uso di armi di distruzione di massa all'interno dell'Ucraina avrebbe "terribili conseguenze" per la NATO. Secondo quanto riferito, ha anche menzionato che una domanda su cui si sta indagando è se il danno collaterale sarebbe considerato un "attacco" alla NATO secondo lo statuto dell'organizzazione, evocando la risposta militare.Le affermazioni vengono fatte quando le truppe russe scoprono biolaboratori segreti in Ucraina, che sono stati finanziati dagli Stati Uniti. Secondo il Ministero della Difesa russo, questi laboratori potrebbero essere utilizzati per sviluppare armi biologiche.La Russia ha anche ripetutamente sottolineato di aver smaltito le sue scorte di armi chimiche, mentre gli Stati Uniti no. Martedì, l'ambasciata russa nella nazione ha notato che Washington ha deliberatamente ritardato la distruzione del restante 3% delle armi chimiche.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato in un'intervista alla CNN questa settimana che il governo russo ricorrerebbe all'uso di armi nucleari solo in caso di "minaccia esistenziale" alla propria esistenza.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo