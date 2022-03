https://it.sputniknews.com/20220324/tesoro-vichingo-scoperto-in-danimarca-centinaia-di-monete-dargento-in-ottime-condizioni-15703739.html

Tesoro vichingo scoperto in Danimarca: centinaia di monete d'argento in ottime condizioni

Un tesoro d'argento dell'era vichinga è stato trovato vicino a Rødding, nel sud della Danimarca, nella penisola dello Jutland.Secondo l'ispettore Terkel Brannet del Museo Archeologico di Salling, il ritrovamento, realizzato dal club di metal detector ‘Guldhornene’ (‘Le corna d’orao’) di Vestsalling, è molto speciale."Per la nostra zona, è qualcosa di assolutamente mai visto prima e molto speciale", ha detto Terkel Brannet a TV2. Secondo Brannet, questo sarebbe il ritrovamento più grande del suo genere.Il tesoro comprende 214 monete d'argento coniate a Hedeby, che era un insediamento commerciale chiave durante l'era vichinga, ora parte della Germania, intorno all'anno 980. Il ritrovamento comprende anche due monete d'argento tedesche e due inglesi, 30 frammenti di monete d'argento arabe, oltre a quattro frammenti di gioielli in argento e tre lingotti d'argento.Oltre ad essere un importante pezzo di storia, il tesoro è anche estremamente ben conservato.“Le monete erano così luccicanti che non potevo fotografarle. È insolito ", ha detto Brannet.L'ispettore del museo ha spiegato che le monete d'argento sono tipicamente grigie quando vengono rinvenute per la prima volta dopo tanto tempo, poiché tendono a ossidarsi nel corso degli anni. Le eccellenti condizioni delle monete implicano che il tesoro sia stato nascosto sotto terra per tutti questi anni, stima.Secondo Brannet, la scoperta è importante a livello nazionale.“Il ritrovamento aiuta a ridisegnare la geografia del potere. Forse la scoperta può aiutare a chiarire quale ruolo esatto svolgesse l’insediamento di Salling a quei tempi", ha azzardato Brannet.Il ritrovamento, del tutto fortuito, è stato inizialmente effettuato a gennaio e il tesoro è stato scavato per intero solo a metà marzo. Tutto è iniziato quando un contadino, arando in profondità il proprio terreno, si è imbattuto in questa ghiotta sorpresa.Per le dimensioni e l'importanza del reperto, le monete saranno trasferite al Museo Nazionale.Durante l'era vichinga (793-1066), guerrieri norreni, originari della Scandinavia, dello Jutland e della Germania settentrionale, a bordo di imbarcazioni dette drakkar intrapresero incursioni, conquiste e missioni commerciali ad ampio raggio in tutta Europa e oltre, raggiungendo il Nord Africa e il Medio Oriente. Tra le altre cose, si stabilirono in Islanda, Irlanda, isole britanniche, in alcune parti della regione mediterranea e raggiunsero persino il Nord America.

