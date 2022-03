https://it.sputniknews.com/20220324/sputnik-trova-documenti-su-soldati-ucraini-addestrati-da-regno-unito-per-combattere-nel-donbass-15699813.html

Sputnik trova documenti su soldati ucraini addestrati da Regno Unito per combattere nel Donbass

Il Royal Tank Regiment del Regno Unito, la più antica unità di carri armati del mondo, ha preso parte all'addestramento dei soldati ucraini che hanno... 24.03.2022, Sputnik Italia

Un corrispondente di Sputnik ha trovato un archivio segreto di documenti nella città liberata di Volnovakha nella regione di Donetsk, tra cui un certificato che confermava che un certo militare ucraino di nome Borys Kazarian, aveva completato i corsi di addestramento per sergente minore con la partecipazione di istruttori britannici. Il certificato è stato emesso dal Royal Tank Regiment e firmato dal Col. M. Evans.I documenti hanno anche rivelato che gli istruttori del Regno Unito hanno addestrato i militari ucraini all'uso delle armi nel 2018, quando le parti del processo di Minsk stavano cercando di risolvere pacificamente il conflitto e Londra non aveva ancora annunciato la fornitura di lanciagranate anticarro NLAW.Mercoledì, l'ufficio del primo ministro del Regno Unito ha annunciato che il paese fornirà all'Ucraina 6.000 missili e assegnerà 25 milioni di sterline (30 milioni di euro) per le urgenti esigenze militari di Kiev.Il comunicato aggiunge che l'importo di tali aiuti "più che raddoppia" l'aiuto difensivo letale fornito fino ad oggi portandolo a "più di 10.000 missili", oltre ai "400 milioni di sterline che il Regno Unito ha impegnato" in aiuti umanitari ed economici all'Ucraina."Il primo ministro definirà l'intenzione del Regno Unito di collaborare con i partner per rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina, compresi il targeting a lungo raggio e l'intelligence, mentre il popolo ucraino affronta un'invasione non provocata", ha affermato l'ufficio.

mondo