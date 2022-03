https://it.sputniknews.com/20220324/prezzi-del-gas-il-governatore-della-banca-ditalia-ignazio-visco-lancia-lallarme-15699706.html

Prezzi del Gas, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco lancia l'allarme

Per il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco le industrie andranno in seria difficoltà. Questo in sostanza il monito lanciato dal governatore al forum... 24.03.2022, Sputnik Italia

La situazione dei mercati è come minimo "incerta", stando a quanto dichiarato dal presidente della Banca d'Italia Ignazio Visco, intervenuto in occasione del forum di Bloomberg sull'economia italiana, con attenzione particolare all'industria, come traspare dalle sue stesse dichiarazioni citate da Fanpage: L'allarme è lanciato dopo che ieri la stessa autorità per l'energia Arera ha confermato che il prezzo del gas rimarrà a quota 100 euro per megawattora per tutto quest'anno.Con i continui rimbalzi sul mercato, e una situazione che appare davvero "incerta", lo stesso direttore sottolinea che "rispondere ad una tale difficoltà non è responsabilità delle politiche monetarie", vale a dire, parafrasando che non è colpa della Banca centrale europea. Crea l'incertezza dei mercati, secondo Visco, soprattutto il tasso di inflazione legato all'andamento dei prezzi del settore energetico, prezzi che erano già in fase crescente prima dell'apertura della crisi in corso in Ucraina.La Bce intanto corre ai ripari, per quanto possibile, imponendo una normalizzazione progressiva della politica monetaria, con riserva.Questa la conclusione sul tema di Visco, riportata ancora una volta da Fanpage: Un dato interessante: i prezzi del gas sono cresciuti in Europa, riporta lo stesso Visco, di 8-10 volte, a fronte di una crescita negli Stati Uniti, di solo 2 volte, con un effetto "shock" tra domanda ed offerta, e rischio di ulteriori speculazioni e caosi sui mercati.

