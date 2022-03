https://it.sputniknews.com/20220324/portavoce-ministero-esteri-cinese-dura-con-usa-scusarsi-per-jugoslavia-prima-di-parlare-di-moralita-15706967.html

Portavoce ministero Esteri cinese dura con Usa: scusarsi per Jugoslavia prima di parlare di moralità

Gli Stati Uniti e la Nato non sono nella posizione di giudicare la moralità di nessun Paese fino a quando non si scusano per il danno fatto ad altri stati... 24.03.2022, Sputnik Italia

Più di 2mila civili sono rimasti uccisi, migliaia sono stati i feriti e più di 200.000 hanno perso la casa a seguito degli attacchi della Nato contro la Jugoslavia, ha affermato. I rappresentanti ufficiali del ministero degli Esteri cinese hanno più volte criticato la posizione dei Paesi occidentali sulla crisi ucraina. In particolare il vicedirettore del dipartimento informativo del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha accusato Nato, Stati Uniti e media occidentali di una posizione ipocrita sulle vittime dei conflitti in merito al conflitto ucraino. I bombardamenti della Jugoslavia da parte delle forze della Nato ebbero inizio il 24 marzo 1999, il 7 maggio dello stesso anno, a seguito di un raid dell'Alleanza Atlantica, l'Ambasciata cinese a Belgrado fu colpita. Nell'esplosione persero la vita 3 persone e più di 20 rimasero ferite. In precedenza la rappresentanza di Pechino presso la Ue ha affermato che la Cina non dimenticherà mai chi ha attaccato l'ambasciata cinese in Jugoslavia e non ha bisogno di lezioni sul diritto internazionale da parte di trasgressori.

