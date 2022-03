https://it.sputniknews.com/20220324/paragone-draghi-vuole-armare-leuropa-e-smontare-litalia--15704054.html

Paragone: Draghi vuole armare l'Europa e “smontare” l'Italia

Paragone: Draghi vuole armare l'Europa e “smontare” l'Italia

Il senatore Gianluigi Paragone, leader di ItalExit, gia’ nelle fila del M5S, conduttore televisivo e giornalista di lungo corso torna a parlare della... 24.03.2022, Sputnik Italia

Proseguendo poi la sua disamina sulla situazione in Ucraina affermando che: "Non ho mai visto un negoziatore cercare la pace armando una delle due parti. Se vogliamo fermare questo conflitto ed evitare che si allarghi sarebbe bene tessere con pazienza, non ostentare la muscolarità dopata mostrata in aula da Draghi".Pareri contrastanti si erano uditi già nei giorni scorsi, riguardo all'invio di armi all'Ucraina, quando Elio Lannutti, ex M5s, aveva affermato che inviando armi si sarebbe solo alimentato il conflitto. Gli avevano fatto eco i parlamentari di Alternativa e il senatore Vito Petrocelli (M5s), dicendo che la democrazia non si fa con le armi.Per concludere infine la sua riflessione toccando il tema dei profughi, e notando come: "davvero qualcuno pensa che il peso di dieci milioni di sfollati possa essere smaltito da un'Europa che sui flussi migratori non ha mai trovato una linea comune, ma soltanto menefreghismo?".

