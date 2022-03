https://it.sputniknews.com/20220324/oltre-1-milione-di-cittadini-britannici-verso-la-poverta-assoluta-15705392.html

Oltre 1 milione di cittadini britannici verso la povertà assoluta

Un team di esperti sugli standard di vita della Resolution Foundation ha avvertito che 1,3 milioni di persone nel Regno Unito cadranno nella povertà assoluta... 24.03.2022, Sputnik Italia

"La decisione di non indirizzare il sostegno alle persone più colpite dall'aumento dei prezzi lascerà dolorosamente esposte le famiglie a reddito medio-basso. 1,3 milioni di persone, inclusi 500mila bambini, quest'anno sono destinate a scendere al di sotto della soglia di povertà", ha affermato il direttore della Resolution Foundation Torsten Bell in una nota. Mercoledì Sunak ha annunciato un taglio di 5 pence al litro sull'accisa del carburante e un aumento della soglia alla quale le persone pagano i contributi assicurativi nazionali, a beneficio di circa 30 milioni di lavoratori con una riduzione delle tasse per un valore di oltre 330 sterline. Tuttavia la Resolution Foundation ha affermato che le misure non soddisfano la portata del caro-vita.

