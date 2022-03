https://it.sputniknews.com/20220324/non-hai-avuto-il-covid-significa-che-non-hai-amici-15707787.html

Non hai avuto il Covid? Significa che non hai amici

E' l'opinione di un fisico sudcoreano.

Un fisico della Corea del Sud ha affermato che secondo la sua teoria, se una persona non ha ancora avuto il Covid, probabilmente è perché non ha amici, scrive World of Buzz. Ma Sang-Hyuk ha condotto uno studio sull'incidenza del coronavirus e ha pubblicato un post Facebook, poi cancellato, con una conclusione. Secondo l'esperto, se una persona non è stata infettata dal coronavirus dall'inizio della pandemia, non è legato alla sua forte immunità. Tuttavia le conclusioni dello scienziato hanno sollevato polemiche tra gli utenti dei social. Le persone che non si sono contagiate hanno spiegato al medico che mettono la loro salute al di sopra della vita sociale, anche se non hanno abbastanza amici. "Penso che questo dottore si sia ammalato lui stesso e l'unica parola di conforto che può dire a se stesso è che almeno ha degli amici", ha ironizzato un utente.

