Nebenzya: Assemblea Generale Onu oltre suoi poteri per voto a risoluzione occidentale su Ucraina

Nebenzya: Assemblea Generale Onu oltre suoi poteri per voto a risoluzione occidentale su Ucraina

L'Assemblea Generale dell'Onu è andata oltre i suoi poteri adottando la risoluzione sull'Ucraina, in quanto il documento cerca di fornire istruzioni sul... 24.03.2022, Sputnik Italia

"Tali istruzioni ... sono nulle e non creano alcuna conseguenza giuridica", ha affermato il diplomatico russo. Numerosi Paesi, tra cui Stati Uniti, Ucraina, Gran Bretagna, Georgia, Germania, Lituania e Lettonia, hanno preparato la risoluzione umanitaria sull'Ucraina, che contiene anche riferimenti politici. Gli autori rivendicano le conseguenze umanitarie dell'offensiva russa in Ucraina, che non si vedevano da decenni, chiedono a Mosca l'immediata cessazione delle ostilità. Oltre ai punti politici, il testo della risoluzione contiene anche tesi puramente umanitarie: richieste di protezione dei civili e delle infrastrutture civili, giornalisti e personale medico. C'è una richiesta per garantire un passaggio sicuro per i civili, compresi gli stranieri, per garantire l'accesso umanitario. La risoluzione è stata adottata oggi. A differenza delle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, le risoluzioni dell'Assemblea Generale non sono coercitive ed hanno solo un carattere raccomandante.

vasily nebenzya, russia, occidente, politica internazionale, ucraina