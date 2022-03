https://it.sputniknews.com/20220324/lue-non-ha-nulla-per-sostituire-il-gas-russo---vice-premier-russo-novak-15700240.html

L'Ue non ha nulla per sostituire il gas russo - vice premier russo Novak

Alla luce dell'analisi sui volumi di gas scambiati con l'Unione Europea, il vice primo ministro Alexander Novak si dichiara scettico sull'eventualità che la... 24.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-24T09:44+0100

2022-03-24T09:44+0100

2022-03-24T09:45+0100

L'Europa non sarà in grado di trovare un sostituto per il gas russo nei prossimi cinque anni, ha affermato il Vice primo ministro, ex-ministro dell'Energia per la Federazione Russa, Alexander Novak in un'intervista ad alcuni mass-media russi.Ha aggiunto che "tutto è possibile in questa vita", ma il completo rifiuto dell'Europa dei vettori energetici russi è "una specie di scenario apocalittico".Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione speciale per smilitarizzare l'Ucraina. In risposta, i Paesi occidentali hanno annunciato sanzioni su larga scala contro Mosca, principalmente nel settore bancario e nella fornitura di prodotti dell'high-tech. Alcuni brend hanno annunciato che smetteranno di lavorare nel Paese. Gli Stati Uniti hanno rifiutato di acquistare idrocarburi russi, con la Gran Bretagna prevede di prendere la stessa decisione entro la fine dell'anno. A sua volta, l'UE ha discusso della necessità di ridurre la dipendenza dalle forniture di energia dalla Russia.

