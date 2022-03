https://it.sputniknews.com/20220324/lopec-avverte-lue-sui-danni-che-lembargo-al-petrolio-russo-causera-ai-consumatori-15705863.html

L'OPEC avverte l'UE sui danni che l'embargo al petrolio russo causerà ai consumatori

L'OPEC avverte l'UE sui danni che l'embargo al petrolio russo causerà ai consumatori

L'OPEC, Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, ha avvertito l'Unione Europea riguardo ai danni che subiranno i consumatori nel caso di un embargo... 24.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-24T16:36+0100

2022-03-24T16:36+0100

2022-03-24T16:36+0100

petrolio

conflitto in ucraina

importazioni

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/371/23/3712337_7:0:4131:2320_1920x0_80_0_0_8c168b0944065bfac2a69b972ec41420.jpg

"I rappresentanti dell'OPEC ritengono che il possibile embargo dell'UE sui rifornimenti di petrolio russo a causa dell'invio di truppe in Ucraina causerà danni ai consumatori e l'organizzazione ha riferito le sue preoccupazioni a Bruxelles", scrive l'agenzia, con riferimento alle sue fonti.È da notare che i rappresentanti dell'OPEC, conmpreso il segretario generale dell'organizzazione, Mohammed Barkindo, hanno incontrato l'eurocommissario per l'energia, Kadri Simson, il 16 marzo, per discutere del "periodo d'emergenza" in cui verte il mercato dell'energia e, come riferisce uno degli interlocutori dell'agenzia, le preoccupazioni dell'organizzazione sono state riportate all'attenzione dell'UE. "Sono stati informati dettagliatamente", ha riferito una fonte.La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.I paesi occidentali, in risposta all'operazione militare, hanno introdotto una serie di sanzioni anti-russe e si sta discutendo per introdurne di nuove. In particolare, in Europa, su più livelli, si parla spesso di rinunciare alle importazioni di gas e petrolio.Il vice-premier russo, Aleksandr Novak, ha dichiarato, il 23 marzo, che una reale rinuncia dell'UE al petrolio russo porterebbe il mercato al collasso, siccome adesso è bilanciato e non ci sono volumi extra. I prezzi sulle risorse energetiche potrebbero essere imprevedibili in questo caso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petrolio, conflitto in ucraina, importazioni, economia