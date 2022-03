https://it.sputniknews.com/20220324/leader-della-nato-esortano-la-russia-al-dialogo-con-lucraina-per-raggiungere-risultati-concreti-15706236.html

Leader della Nato esortano la Russia al dialogo con l'Ucraina per raggiungere "risultati concreti"

Il segretario generale Jens Stoltenberg ha affermato che gli alleati hanno rafforzato la propria difesa contro potenziali minacce chimiche, biologiche e... 24.03.2022, Sputnik Italia

Dopo il vertice straordinario di Bruxelles, i leader della Nato hanno invitato la Russia a impegnarsi in un dialogo costruttivo con l'Ucraina "per ottenere risultati concreti", afferma la dichiarazione del vertice. Secondo la Nato, il cessate il fuoco "dovrebbe essere seguito dal ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino".I leader della Nato hanno concordato di rafforzare il sostegno all'Ucraina, anche nei settori della sicurezza informatica, della difesa contro le armi chimiche e nucleari, si afferma nella dichiarazione a margine del vertice. No all'intervento in UcrainaAllo stesso tempo la Nato ha ribadito che non invierà soldati in Ucraina per evitare un conflitto aperto con la Russia. Il segretario Stoltenberg ha inoltre fatto intendere che gli alleati hanno deciso di non soddisfare la richiesta del presidente Zelensky di fornire "l'1%" dei tank e dei jet dell'Alleanza. I leader della Nato hanno concordato di aumentare la spesa per la difesa durante la crisi ucraina, secondo una dichiarazione dopo il vertice del blocco a Bruxelles. Prolungato di un anno mandato di Stoltenberg alla NatoIl segretario generale della Nato ha detto che rimarrà al suo posto per un altro anno a seguito degli eventi in Ucraina, in base ad una decisione concordata dai leader dell'alleanza. Biden: Nato pensa a rafforzamento capacità difesa prima del summit di MadridLa Nato intende sviluppare piani prima del vertice di giugno a Madrid per rafforzare le difese dell'alleanza per affrontare qualsiasi sfida alla sicurezza, ha affermato il presidente americano Joe Biden. "A partire da oggi e in vista del vertice della Nato di giugno, svilupperemo piani per dispiegare capacità aggiuntive per rafforzare le difese della Nato. Adotteremo anche un concetto strategico aggiornato per garantire che la Nato risponda a qualsiasi scelta in un ambiente di sicurezza aggiornato e più pericoloso," - si legge in una dichiarazione che riporta le parole di Biden a margine del vertice odierno dell'Alleanza Atlantica. Commentando gli eventi in Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca ha osservato che la Nato aumenterà il volume dell'assistenza militare a Kiev e vi trasferirebbe ulteriori armamenti, compresi le unità di contraerea. Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

