Gran Bretagna: diventata la nonna più giovane della Gran Bretagna a soli 30 anni

Gia' madre di cinque figli è diventata nonna quando sua figlia di 14 anni ha dato alla luce un bambino nel 2018: "Non aveva senso urlare a mia figlia sul sesso... 24.03.2022, Sputnik Italia

Kelly Healey è diventata la nonna più giovane della Gran Bretagna nell'agosto 2018 all'età di 30 anni quando sua figlia, Skye Salter, all’epoca quattordicenne, ha dato alla luce il piccolo Bailey, dichiarando poi "non è giusto essere dedinitauna nonna" a nemmeno trent'anni.La ragazzina non sapeva di essere incinta, ma già sessualmente attiva aveva fatto un test per precauzione prima di mettere un impianto contraccettivo sottocutaneo.Skye, che ora ha 17 anni, ricorda: "Sono rimasta sbalordita. Non potevo crederci. Il papà è un ragazzo del posto della mia età. Naturalmente scoprire di essere incinta così tardi significava che l'aborto non era un'opzione, ma non avrei potuto farlo comunque. Vedendo il battito del mio bambino sullo schermo, il mio cuore si è riempito di amore”.Nel frattempo, la signora Healey ha rivelato che sua madre non si sente "pronta" per essere una bisnonna, avendo soli 48 anni.

