Giorgia Meloni: difendo Orsini, perchè colpire chi la pensa diversamente?

Giorgia Meloni: difendo Orsini, perchè colpire chi la pensa diversamente?

Giorgia Meloni difende Orsini, sebbene non ne condivida alcune posizioni. A riportarlo è ANSA. 24.03.2022

"Io non sono d'accordo con molte delle cose che dice il prof. Orsini, ma per questo lo voglio difendere.Una democrazia prevede la libertà di pensiero, sempre, perché per esercitare il libero arbitrio serve il confronto tra tesi diverse. E perché mettere a tacere chi la pensa in modo diverso è sempre e solo un boomerang", riporta ANSA le parole che la leader di Fratelli d'Italia ha scritto su Facebook.

