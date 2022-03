https://it.sputniknews.com/20220324/gas-sale-ancora-il-prezzo-dopo-la-proposta-di-putin-di-accettare--i-pagamenti-solo-in-rubli-15698450.html

La decisione del presidente russo Vladimir Putin annunciata ieri di accettare pagamenti per il gas solo in rubli da parte di Paesi ritenuti ostili, ha inevitabilmente portato a logiche ripercussioni sui mercati, che hanno subito registrato un ulteriore rincaro sui prezzi che vanno a gravare sulla già pesante situazione del comparto energitico in genere, alla luce dell'apertura della crisi in Ucraina.A Roma intanto si sono avute le prime reazioni alla dichiarazione del presidente russo, con Francesco Giavazzi, consigliere economico del premier Mario Draghi, che ha dichiarato che la decisione di Mosca potrebbe essere un tentativo di "aggirare le sanzioni", riferendo quindi l'intento di continuare a pagare solo in euro.Questa la dichiarazione del presidente russo sul tema, come riportato da Open: Il prezzo del gas è ovviamente cresciuto dopo un tale annuncio, riportando nell'immediato un più 34%, salvo poi scendere a quota 125 euro, quota che segna un "solo", +27%, prezzo per Mwh, infine a 119 euro. Lo stesso Draghi ha commentato così la decisione presa da parte del premier russo:Effetti si sono avuti anche sulla quotazione del rublo rispetto al dollaro, che ha ripreso quota stabilizzandosi sul cambio di 98,25 rubli per un dollaro, cifra comunque inferiore rispetto al periodo pre-crisi.Anche da Berlino fanno sapere di non essere molto contenti della decisione, con il ministro dell'Economia Robert Habeck, che ha tuonato sulle condizioni contrattuali, ed una presunta loro violazione: Ieri il presidente russo aveva dichiarato che i prezzi ed i volumi nei contratti stipulati in precedenza non avrebbero subito modifiche, ma che la variazione si sarebbe attuata nel solo cambio della valuta di pagamento.

