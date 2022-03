https://it.sputniknews.com/20220324/farnesina-italiani-non-andate-in-ucraina-a-combattere--15707944.html

Farnesina: italiani non andate in Ucraina a combattere

La Farnesina rilascia una nota a seguito di alcune notizie che riportavano la volonta' di alcuni cittadini italiani di recarsi in Ucraina per prendere parte al... 24.03.2022, Sputnik Italia

Il Ministero degli esteri, attraverso una nota, previene gli italiani intenzionati a recarsi in Ucraina per combattere dai rischi di tale decisione.La Farnesina ricorda infatti che tali attivita' militari non autorizate possono essere considerate penalmente ai sensi della normativa vigente (artt. 244 e 288 del codice penale) ribadendo quindi il suo assoluto sconsiglio a recarsi in Ucraina.

