Elon Musk potrebbe diventare il primo trilionario del mondo nel 2024

Elon Musk potrebbe diventare il primo trilionario del mondo nel 2024

Secondo l'elenco dei miliardari di Forbes, il patrimonio netto di Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, registra $ 267,3 miliardi. Nel 2021 Musk ha superato Jeff... 24.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-24T21:31+0100

2022-03-24T21:31+0100

2022-03-24T21:31+0100

elon musk

space x

tesla

Elon Musk, secondo Forbes l’uomo più ricco del mondo, diventerà la prima persona in assoluto ad accumulare un patrimonio netto di 1 trilione di dollari entro il 2024. Così afferma uno studio di Tipalti Approve. che dichiara :"Dal 2017, la fortuna di Musk ha mostrato un aumento medio annuo del 129%, che potrebbe potenzialmente vederlo entrare nel club dei trilioni di dollari in soli due anni, raggiungendo un patrimonio netto di $ 1,38 trilioni entro il 2024". Tesla, la company produttrice di veicoli elettrici di proprietà di Musk, contribuisce in modo determinante alle sue fortune in forte espansione. Ma è SpaceX, company che ha come obiettivo la colonizzazione di Marte, ad aver fatto salire alle stelle il suo patrimonio netto,Un altro miliardario, che dovrebbe raggiungere anche la “soglia triliardo” dopo Musk, è il fondatore di TikTok Zhang Yiming, che si prevede raggiungerà un patrimonio netto di $ 1 trilione entro il 2026. L'ex CEO di Amazon Jeff Bezos, che attualmente ha un patrimonio di 189,2 miliardi di dollari, potrebbe non raggiungere la soglia fino al 2030.Tipalti Approve afferma che :"Nel 2017, il gigante dell'e-commerce e degli appalti globali Jeff Bezos è stato il primo a raggiungere $ 100 miliardi insieme a Bill Gates" specificando che "Era Bezos, non Musk, che alcuni anni fa avrebbe dovuto diventare il primo a raggiungere il triliardo, e che ora non dovrebbe entrare a far parte del club fino al 2030, circa sei anni dopo Musk".Altri magnati della lista includono Gautam Adani, presidente e fondatore del conglomerato indiano Adani Group, e il co-fondatore di Microsoft Bill Gates.

