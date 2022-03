https://it.sputniknews.com/20220324/crisi-ucraina-cina-disinformazione-da-parte-della-nato-sul-nostro-sostegno-alla-russia-15704983.html

Nel vortice delle pressioni sulla Cina, affinche il Paese prenda le distanze da Mosca e dalla sua operazione militare, Pechino muove un'accusa al segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, di, sostanzialmente, "diffondere disinformazione", dopo che questi ha affermato che la CIna sta supportando le azioni militari contro l'Ucraina. Lo fa sapere ANSA.Wang ha continuato, dicendo: "Abbiamo sempre sostenuto che l'Ucraina dovrebbe diventare un ponte tra Oriente e Occidente, piuttosto che essere in prima linea in una partita tra grandi potenze", riporta sempre ANSA.Va fatto notare che, finora, la Cina, ha inviato aiuti umanitari all'Ucraina in ritardo, rispetto ad altri paesi, e non preso posizioni forti riguardo alle operazioni militari in Ucraina, mantenendo toni più neutri.Tra le varie affermazioni fatte, Stoltenberg ha sostenuto che "la Cina ha fornito alla Russia supporto politico, anche diffondendo palesi bugie e disinformazione, e gli alleati sono preoccupati che possa fornire supporto e materiale per l'invasione russa".Tali affermazioni arrivano in vista del vertice d'urgenza della NATO a Bruxelles, a cui parteciperà anche Joe Biden.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

