Biden: Ucraina deve decidere da sola se fare concessioni territoriali nei negoziati con la Russia

Biden: Ucraina deve decidere da sola se fare concessioni territoriali nei negoziati con la Russia

Nella conferenza stampa a Bruxelles il presidente americano Joe Biden ha dato a Zelensky un suggerimento molto chiaro sotto forma di proposta. 24.03.2022, Sputnik Italia

Le autorità ucraine devono decidere da sole se devono fare concessioni territoriali nei negoziati con la Russia. Lo ha affermato oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una conferenza stampa a Bruxelles. Ha rilevato che "sono in corso negoziati" tra l'Ucraina e la Federazione Russa, sottolineando che Washington non partecipa a queste consultazioni.In aggiunta, relativamente alle pesanti sanzioni occidentali contro la Russia per gli eventi in Ucraina, Biden ha definito reale la prospettiva di una carenza alimentare globale.Russia fuori dal G20? Ok di Biden, ma decisione condivisaIl presidente americano ha dichiarato di essere favorevole all'esclusione della Russia dal G20. Alla domanda se pensa che la Russia debba essere esclusa dal G20, Biden ha detto: Frecciatina di Biden alla CinaLa Cina comprende che il suo futuro economico è molto più legato all'Occidente che con la Russia, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L'inquilino della Casa Bianca ha anche rivelato in parte il contenuto della sua recente videochiamata con il presidente cinese Xi Jinping. Secondo Biden, non ha avanzato alcuna minaccia al leader cinese, ma ha "spiegato chiaramente" quali sarebbero le conseguenze se la Russia fosse stata appoggiata nel contesto degli eventi ucraini.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

