Assemblea Generale dell'Onu approva risoluzione umanitaria antirussa sull'Ucraina

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione anti-russa sulla situazione umanitaria in Ucraina, riferisce il corrispondente di Sputnik. 24.03.2022, Sputnik Italia

La risoluzione è stata sostenuta apertamente da numerosi Paesi, tra cui Stati Uniti, Ucraina, Gran Bretagna, Georgia, Germania, Lituania e Lettonia. Il documento è stato preparato dopo che Messico e Francia non sono riusciti a far approvare la loro risoluzione in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 140 Stati hanno votato a favore della risoluzione, 38 si sono astenuti, Bielorussia, Eritrea, Corea del Nord, Russia e Siria hanno votato contro. Inoltre il testo contiene un appello a conformarsi alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 2 marzo, che esortava la Russia a fermare l'operazione militare speciale in Ucraina e a ritirare le sue truppe e nel contempo condannava la decisione russa di "aumentare la prontezza delle sue forze nucleari"). Secondo la risoluzione adottata, l'Assemblea generale dell'Onu “sottolinea che il blocco delle città dell'Ucraina, in particolare della città di Mariupol, aggrava ulteriormente la situazione umanitaria”. Nella risoluzione si chiede la fine degli accerchiamenti delle città ucraine. Le risoluzione dell'Assemblea generale non sono coercitive ed hanno solo un carattere raccomandante.In precedenza il presidente della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) Denis Pushilin aveva detto che a Mariupol "le persone sono in uno stato terribile, alcuni muoiono di fame e di sete, ma i nazionalisti continuano a non farli uscire, cercando di nascondersi tra i civili", e l'unica salvezza per la gente sono i quartieri sotto il controllo delle forze DPR.

