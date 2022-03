https://it.sputniknews.com/20220323/vicepremier-russo-novak-cala-fiducia-in-euro-e-dollaro-passare-a-transazioni-con-valute-nazionali-15697474.html

Vicepremier russo Novak: cala fiducia in euro e dollaro, passare a transazioni con valute nazionali

Vicepremier russo Novak: cala fiducia in euro e dollaro, passare a transazioni con valute nazionali

La fiducia nel commercio di petrolio in dollari ed euro è compromessa per le sanzioni occidentali; in futuro, quando si effettuano pagamenti, occorre passare... 23.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-23T20:45+0100

2022-03-23T20:45+0100

2022-03-23T20:42+0100

russia

economia

rublo

dollaro

euro

finanze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/44/24/442473_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1643bdfae85e803c0d70050435d80598.jpg

Secondo il Wall Street Journal, l'Arabia Saudita sta trattando con la Cina per vendere parte del suo petrolio in yuan. Novak ha riferito ai giornalisti di essere soddisfatto dalla prospettiva che i partner stranieri stiano passando ai pagamenti nella valuta del Paese esportatore o importatore. Secondo il vicepremier, anche le aziende russe sono interessate a questo. Intanto oggi il rublo si è rafforzato nei confronti del dollaro, sceso per la prima volta da marzo sotto 100 rubli, toccando il livello di 95 rubli per un dollaro come minimo di giornata. Al momento per comprare 1 dollaro nel mercato Forex servono 97,6 rubli, mentre per comprare 1 euro ci vogliono 106,5 rubli.Il rafforzamento della moneta russa è dovuto alle dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente Vladimir Putin, che ha di fatto dato il via libera all'obbligo di pagamento in rubli per petrolio e gas da parte dei cosiddetti "Paesi ostili" della Russia.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, economia, rublo, dollaro, euro, finanze