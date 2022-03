https://it.sputniknews.com/20220323/usa-presenteranno-un-nuovo-pacchetto-di-sanzioni-contro-la-russia-giovedi---sullivan-15697725.html

USA presenteranno un "nuovo pacchetto di sanzioni" contro la Russia giovedì - Sullivan

Giovedì gli Stati Uniti introdurranno un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che riguarderà sia gli individui che le varie strutture, ha affermato il... 23.03.2022, Sputnik Italia

Sullivan accompagna il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo viaggio in Europa che sarà incentrato sulla discussione degli sviluppi in Ucraina con la leadership dell'UE e i partner del G7.Contestualmente, Sullivan ha precisato che Stati Uniti non intendono essere coinvolti come intermediari nei negoziati tra Russia e Ucraina:La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto delle vessazioni e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass. Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, i gruppi della DPR e della LPR stanno sviluppando un'offensiva, ma non si parla di occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

