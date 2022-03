https://it.sputniknews.com/20220323/ucraina-reduzzi-alternativa-lue-e-sempre-piu-un-protettorato-usa-15693237.html

Ucraina, Reduzzi (Alternativa): "L'UE è sempre più un protettorato USA"

Continuano le polemiche in Parlamento sulla questione Ucraina, a far sentire la sua voce questa volta è Raphael Raduzzi, di Alternativa, il quale afferma che... 23.03.2022, Sputnik Italia

politica italiana

conflitto in ucraina

"L'UE sarà sempre più un protettorato USA", ad affermarlo, nell'Aula della Camera, è Raphael Raduzzi, di Alternativa.Pareri contrastanti si erano uditi già nei giorni scorsi, riguardo all'invio di armi all'Ucraina, quando Elio Lannutti, ex M5s, aveva affermato che inviando armi si sarebbe solo alimentato il conflitto. Gli avevano fatto eco i parlamentari di Alternativa e il senatore Vito Petrocelli (M5s), dicendo che la democrazia non si fa con le armi.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni" e la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina".

politica italiana, conflitto in ucraina