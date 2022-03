https://it.sputniknews.com/20220323/tornado-devasta-new-orleans-e-il-sud-degli-stati-uniti-1-morto-e-almeno-30-feriti-15691175.html

Tornado devasta New Orleans e il sud degli Stati Uniti, 1 morto e almeno 30 feriti

Un avviso di tornado è stato emesso sia per la contea di San Bernardo che per quella di Orleans, intorno alle 19:30, ora locale, quando i funzionari del... 23.03.2022, Sputnik Italia

usa

tornado

La filiale di New Orleans della National Weather Service (NWS) ha emesso ieri, intorno alle 19:30, ora locale, un'allerta tornado: "Rifugiatevi ora!", ha twittato la filiale della NWS che gestisce le aree di New Orleans-Baton Rouge e della Louisiana.I tornado e le tempeste di accompagnamento osservati martedì in Louisiana sono parte di un sistema meteorologico che martedì scorso ha colpito l'Oklahoma e il Texas.Il quartiere più colpito è quello di Arabi. "Ho visto oltre 30 case abbattute, sei attività commerciali e una chiesa rase al suolo", ha raccontato al Daily Beast Reggie Ford, residente della zona di Arabi, nella contea di San Bernardo.Squadre di riservisti dell'esercito americano sono state inviate per assistere alle operazioni di ricerca e salvataggio nelle aree colpite di New Orleans e Baton Rouge, dove circa 17.000 famiglie hanno subito interruzioni di corrente, a causa dei forti venti.Al momento, si conta una vittima, Veranda Rodger, di 73 anni, di Sherwood Shores, in Texas, morta durante la tempesta. Sono almeno 30 i feriti.

usa

usa, tornado