Putin: tutti i pagamenti sul gas tra la Russia e l'UE saranno effettuati in rubli

"Ora tutti nel mondo sanno che gli obblighi in dollari ed euro potrebbero non essere adempiuti. A questo proposito, non ha senso fornire le nostre merci alla UE, agli Stati Uniti e ricevere pagamenti in dollari, euro o con altre valute. Pertanto è stata presa la decisione nel più breve tempo possibile di attuare una serie di misure per trasferire i pagamenti per il nostro gas naturale fornito ai cosiddetti paesi ostili in rubli russi", ha affermato il presidente.