Paragone: "Se vuoi la pace non la ottieni con il linguaggio di Zelensky, Putin vincerà"

"La mia posizione politica è che se vuoi costruire un processo di negoziazione finalizzato alla pace, non è con il linguaggio di Zelenski che lo ottieni. Il processo di mediazione non lo costruisci con un'escalation che fino a ieri parlava di no fly-zone, di più armi, di embargo sull'energia. Con questo glossario non si costruisce la pace. Io non penso che Putin potrà uscire di scena con una mediazione al ribasso, qualsiasi negoziatore lo sa. Putin vincerà e otterrà quello che vuole ottenere, mettiamocelo in testa", queste le parole di Gianluigi Paragone rilasciate questa mattina a Radio anch'io su Rai Radio1.