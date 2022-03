https://it.sputniknews.com/20220323/nebenzya-allonu-operazione-militare-in-ucraina-avviata-dopo-esaurimento-soluzioni-diplomatiche-15696944.html

Nebenzya all'ONU "Operazione militare in Ucraina avviata dopo esaurimento soluzioni diplomatiche"

Nebenzya all'ONU "Operazione militare in Ucraina avviata dopo esaurimento soluzioni diplomatiche"

La Russia ha avviato l'operazione militare speciale in Ucraina solo dopo aver esaurito tutti i mezzi diplomatici per risolvere il conflitto nel Donbass, ha... 23.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-23T17:23+0100

2022-03-23T17:23+0100

2022-03-23T17:23+0100

russia

ucraina

la situazione in ucraina

donbass

vasily nebenzya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/487/64/4876473_0:52:2947:1709_1920x0_80_0_0_678d468e351a6adf78dbd5e6bb426a34.jpg

Ha osservato che la Russia ha lanciato l'operazione per fermare la guerra iniziata 8 anni fa dal regime di Kiev contro la popolazione civile del Donbass, che l'Occidente ha cercato di trascurare non notandola. Il rappresentante permanente della Federazione Russa ha aggiunto che Mosca ha inoltre deciso di avviare l'operazione solo dopo che i padroni occidentali di Kiev avevano fatto capire che non avrebbero tenuto a freno le autorità ucraine. Risoluzione occidentale sull'Ucraina all'Assemblea Generale Onu complica risoluzione del conflittoL'adozione di una risoluzione da parte dei Paesi occidentali sull'Ucraina nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite complicherà la risoluzione della crisi, ha affermato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, in una sessione speciale di emergenza dell'Assemblea Generale. Ha bollato la risoluzione come un altro documento anti-russo. Diversi Paesi occidentali, tra cui Usa, Ucraina, Gran Bretagna, Georgia, Germania, Lituania, Lettonia, hanno preparato una bozza di risoluzione umanitaria sull'Ucraina, che contiene allo stesso tempo formulazioni politiche. Gli autori rivendicano le conseguenze umanitarie dell'offensiva russa in Ucraina, che non si vedevano da decenni, chiedono a Mosca l'immediata cessazione delle ostilità. A differenza delle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, le risoluzioni dell'Assemblea Generale non possono prescrivere misure coercitive contro uno Stato.

russia

ucraina

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ucraina, donbass, vasily nebenzya