Mosca risponderà alle espulsioni dei diplomatici russi da Paesi baltici, Polonia e Bulgaria

2022-03-23T17:45+0100

"Ci sono state espulsioni dai Paesi baltici, ci sono state espulsioni dalla Bulgaria e così via. E, ovviamente, è scontato che risponderemo, risponderemo in modo appropriato, come facciamo sempre", ha detto la portavoce del dicastero diplomatico russo in onda sul canale Rossiya 24. L'Agenzia polacca per la sicurezza interna (ABW) ha preparato un elenco di 45 diplomatici russi sospettati di spionaggio chiedendone l'espulsione, ha detto in precedenza Stanislaw Zaryn, portavoce dell'intelligence polacca. Proprio oggi l'ambasciatore russo a Varsavia ha ricevuto al ministero degli Esteri polacco la nota con la richiesta di espulsione dei diplomatici. L'espulsione dei diplomatici russi dalla Polonia porterà all'effettiva annullamento delle relazioni diplomatiche tra Mosca e Varsavia, ha poi affermato l'ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreev. In precedenza la Bulgaria ha dichiarato 10 diplomatici russi persone non gradite, mentre la Lettonia ed Estonia avevano annunciato di essere pronte ad espellere tre dipendenti di ogni missione diplomatica russa presente sul loro territorio.

