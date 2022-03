https://it.sputniknews.com/20220323/mosca-consegna-a-diplomatico-usa-lista-dei-funzionari-dellambasciata-espulsi-dalla-russia--15697614.html

Mosca consegna a diplomatico USA lista dei funzionari dell'ambasciata espulsi dalla Russia

Gli Stati Uniti il mese scorso hanno dato il via ad un nuovo ciclo di espulsioni di diplomatici russi in risposta all'operazione militare russa in Ucraina. In... 23.03.2022, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

russia

ucraina

usa

Oggi ad un membro del personale diplomatico statunitense a Mosca è stata consegnata una nota con un elenco di funzionari da espellere in risposta all'espulsione di diplomatici russi da parte di Washington.Lo rende noto il ministero degli Esteri russo: "Il 23 marzo, un alto diplomatico della missione diplomatica statunitense a Mosca, convocato al ministero degli Esteri, ha ricevuto una nota con un elenco di impiegati diplomatici americani espulsi, dichiarati "persona non grata", in risposta all'espulsione da parte di Washington di diplomatici della Missione permanente russa presso le Nazioni Unite a New York, nonché un impiegato russo del Segretariato delle Nazioni Unite", si legge nella comunicazione del dicastero. Si sottolinea inoltre che alla parte americana è stato rammentato con fermezza che qualsiasi azione ostile degli Stati Uniti nei confronti della Russia riceverà una risposta decisa e adeguata.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni" e la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina"

2022

