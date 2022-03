https://it.sputniknews.com/20220323/malato-di-sla-completamente-paralizzato-parla-con-il-suo-cervello-15694746.html

Malato di SLA completamente paralizzato "parla" con il suo cervello

Malato di SLA completamente paralizzato "parla" con il suo cervello

Durante uno studio, un paziente con grave paralisi corporea dovuta a sclerosi laterale amiotrofica ha riacquistato la capacità di comunicare con un impianto... 23.03.2022, Sputnik Italia

Ogni anno sul nostro pianeta aumenta il numero delle vittime della sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa relativamente rara che provoca la morte dei motoneuroni e la progressiva paralisi dell'organismo.Mediamente, dal momento della diagnosi alla morte passano da 2 a 5 anni e durante la malattia i pazienti vanno incontro ad una grave disabilità, perdono anche la capacità di mangiare normalmente e respirare senza l'aiuto di un respiratore. La malattia è incurabile, non ci sono farmaci che possono influenzare in modo significativo la sua progressione. Una delle gravi conseguenze della SLA è l'incapacità di comunicare con gli altri.Ora i ricercatori tedeschi hanno sviluppato un impianto cerebrale che aiuta questi pazienti a entrare in contatto con gli altri. Inoltre, può essere utilizzato anche per chi si trova in coma o in stato semi-comatoso.Proprio per questo, i ricercatori di tutto il mondo hanno espresso non solo un grande interesse per i risultati dell'esperimento, ma anche il desiderio di ricontrollare attentamente tutti i dati dello studio. Si nota che questa tecnica è molto costosa e sperimentale ed è stata testata solo su un paziente.

