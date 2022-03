https://it.sputniknews.com/20220323/londra-fuga-di-gas-in-un-parco-acquatico-ci-sono-feriti-15694094.html

Londra, fuga di gas in un parco acquatico: ci sono feriti

Londra, fuga di gas in un parco acquatico: ci sono feriti

L'incidente è avvenuto in un parco acquatico di Londra, all'interno del Queen's Elizabeth Park. Alcuni dei malcapitati presentano problemi respiratorii, ha... 23.03.2022, Sputnik Italia

"Stamattina è avvenuto un incidente in un parco acquatico di Londra, a causa di una fuga di gas. La zona è stata chiusa ed evacuata. Stiamo cooperando con le squadre d'emergenza. I feriti hanno dei problemi respiratorii, viene fornita loro assistenza medica", si legge nel rapporto.Il pronto soccorso della capitale inglese ha fatto sapere che sul luogo dell'incidente sono operative diverse squadre mediche.Il parco acquatico londinese è stato costruito secondo il progetto dell'architetto Zaha Hadid per le Olimpiadi estive di Londra del 2012, nel 2014 è stato aperto al pubblico. Il centro comprende due piscine di 50 metri, una piscina per i tuffi e una palestra. Il centro è visitato ogni giorno da 3,5mila persone circa.

