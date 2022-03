https://it.sputniknews.com/20220323/leader-dpr-circa-150000-civili-a-mariupol-rimangono-sotto-il-controllo-dei-nazionalisti-15690830.html

Leader DPR: circa 150.000 civili a Mariupol rimangono sotto il controllo dei nazionalisti

Leader DPR: circa 150.000 civili a Mariupol rimangono sotto il controllo dei nazionalisti

L'operazione militare speciale della Russia in Ucraina è entrata nel suo 28° giorno. L'operazione ha lo scopo di proteggere la popolazione civile delle... 23.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-23T10:16+0100

2022-03-23T10:16+0100

2022-03-23T10:16+0100

donbass

repubblica popolare di donetsk

repubblica popolare di lugansk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/15584663_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_d868d2487c7c57597f28be82c10ea835.jpg

Mentre le forze russe continuano la loro operazione speciale in Ucraina, prendendo di mira i battaglioni neonazisti e garantendo il lavoro dei corridoi umanitari, i nazionalisti ucraini stanno cercando di impedire a migliaia di persone di lasciare le città assediate.Secondo il leader della DPR Denis Pushilin, si ritiene che circa 150.000 civili vivano in aree controllate dai nazionalisti a Mariupol, la seconda città più grande della regione di Donetsk. Martedì, il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russa, Mikhail Mizintsev, ha affermato che oltre 68.000 persone sono state evacuate da Mariupol senza la partecipazione delle autorità di Kiev. Aggiungendo che la situazione umanitaria in città è "catastrofica".A partire da mercoledì, il ministero russo per le emergenze ha consegnato circa 18 tonnellate di forniture umanitarie, inclusi alimenti e latte in polvere, ad un insediamento nella DPR.

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbass, repubblica popolare di donetsk, repubblica popolare di lugansk