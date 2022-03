https://it.sputniknews.com/20220323/lavrov-ha-messo-in-guardia-sulle-conseguenze-dellinvio-di-forze-di-pace-della-nato-in-ucraina-15691927.html

Lavrov ha messo in guardia sulle conseguenze dell'invio di forze di pace della NATO in Ucraina

Se la NATO invierà le sue forze di pace in Ucraina, questo sarà uno scontro diretto tra le forze armate della Federazione Russa e l'Alleanza, ha affermato il... 23.03.2022, Sputnik Italia

"I nostri colleghi polacchi hanno già affermato che ora ci sarà un vertice della NATO, bisogna inviare forze di pace, dicono. Spero che capiscano di cosa stanno parlando. Questo significherebbe uno scontro diretto tra le forze armate russe e della NATO, cosa che tutti non solo volevano evitare, ma dicevano che non dovrebbe aver luogo in linea di principio", ha detto Lavrov in un incontro con gli insegnati e studenti del MGIMO, l’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca.

