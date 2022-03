https://it.sputniknews.com/20220323/lavrov-difficili-i-colloqui-tra-russia-e-ucraina-kiev-cambia-continuamente-posizione-15691985.html

Lavrov: difficili i colloqui tra Russia e Ucraina, Kiev cambia continuamente posizione

Lavrov: difficili i colloqui tra Russia e Ucraina, Kiev cambia continuamente posizione

Martedì, il vice rappresentante russo alle Nazioni Unite, Dmitriy Polyansky, ha affermato che le recenti dichiarazioni del presidente ucraino Vladimir Zelensky... 23.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-23T12:06+0100

2022-03-23T12:06+0100

2022-03-23T12:06+0100

sergey lavrov

crisi in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/14669318_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_35e909ceb4aca044a8cca74f5f2f6fa9.jpg

I negoziati tra Russia e Ucraina sono difficili, a causa dei continui ribaltamenti di posizione da parte ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov."Quando, nel bel mezzo dell'operazione militare speciale della Russia, la leadership ucraina ha proposto negoziati, abbiamo concordato e il presidente ha immediatamente dato l'ordine. I negoziati sono iniziati, ma sono stati difficili, perché la parte ucraina, anche se sembra aver espresso comprensione sulle questioni che dovrebbero essere concordate durante i colloqui, cambia costantemente posizione", ha dichiarato Lavrov mercoledì.Mosca, ha detto Lavrov, per il futuro richiede accordi di "cemento armato" con Kiev, in modo che nessuna forza sia mai tentata di violarli. Il ministro ha anche affermato che la Russia non è contraria all'entusiasmo dei paesi occidentali di svolgere una sorta di ruolo di mediazione nella crisi. "Ma abbiamo linee rosse assolutamente chiare, di cui parliamo da molti anni", ha aggiunto.Lavrov ha suggerito che le attuali mosse occidentali, come la fornitura di armi antiaeree avanzate all'Ucraina, avranno sicuramente un contraccolpo. "Stingers addizionali sono una minaccia colossale, perché senza dubbio si diffonderanno in tutta Europa", ha affermato."Missione di pace" NATO equivale a conflitto diretto con la RussiaIl ministro degli Esteri ha anche commentato le prospettive di una "forza di pace" della NATO in Ucraina, avvertendo che una tale mossa porterebbe a scontri diretti con le forze russe.Lavrov ha anche sollevato l'argomento dei laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti negli stati dell'ex Unione Sovietica, affermando che l'interesse del Pentagono per i biolaboratori dell'era sovietica in Kazakistan "richiede chiarimenti"."Stiamo ora completando la preparazione di un memorandum di cooperazione nel campo della biologia con i nostri amici kazaki... Spero che risolveremo questi problemi con il Kazakistan", ha affermato.La Russia ha bisogno di "equilibrio tra gli interessi"Commentando la mossa dei paesi occidentali di sequestrare oltre 300 miliardi di dollari delle riserve russe, che sono finiti nei paesi occidentali per ragioni ancora poco chiare, Lavrov ha definito tale congelamento una "rapina"."Quando le riserve della banca centrale sono state congelate, nessuno tra coloro che prevedevano quali sanzioni l'Occidente avrebbe potuto applicare avrebbe nemmeno osato pensare a questo. È solo una rapina", ha detto Lavrov.In futuro, ha affermato Lavrov, la Russia non dipenderà dall'Occidente come in passato e sarà pronta a cooperare solo a parità di condizioni. "[Abbiamo bisogno] di chiarezza, che in futuro sarà basata sull'assenza di qualsiasi dipendenza dall'Occidente. Se vogliono cooperare, ovviamente non faremo un passo indietro, se questo si basa su un piano di parità, se c'è un equilibrio di interessi".La Russia, ha suggerito il ministro, ha risorse materiali sufficienti e persone di talento tali per essere autosufficiente. "Abbiamo un paese enorme, risorse, cervelli, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere autosufficienti, ma allo stesso tempo [possiamo] aprirci al mondo esterno per progetti reciprocamente vantaggiosi".

https://it.sputniknews.com/20220323/lavrov-ha-messo-in-guardia-sulle-conseguenze-dellinvio-di-forze-di-pace-della-nato-in-ucraina-15691927.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, crisi in ucraina