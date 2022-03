https://it.sputniknews.com/20220323/il-sostegno-della-finlandia-alladesione-alla-nato-e-piu-che-raddoppiato-durante-la-crisi-in-ucraina-15690937.html

Il sostegno della Finlandia all'adesione alla NATO è più che raddoppiato durante la crisi in Ucraina

Il sostegno della Finlandia all'adesione alla NATO è più che raddoppiato durante la crisi in Ucraina

Sia in Finlandia che in Svezia, storicamente non allineate, c'è stato un cambiamento di opinione verso la NATO. Tuttavia, la leadership rimane decisamente più... 23.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-23T10:40+0100

2022-03-23T10:40+0100

2022-03-23T10:40+0100

la situazione in ucraina

mondo

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/513/90/5139038_0:191:3500:2160_1920x0_80_0_0_8ee3ca84aad76bd5728fc125cde5a677.jpg

Circa il 60 per cento dei finlandesi sosterrebbe il proprio paese nell'adesione alla NATO, secondo un recente sondaggio del think tank Eva, tenutosi durante l'operazione speciale della Russia per "smilitarizzare e de-nazificare" l'Ucraina.Il risultato rappresenta un enorme balzo del 34%, rispetto a un sondaggio simile condotto lo scorso autunno, e segna il più alto livello di sostegno all'alleanza da quando Eva ha iniziato a sondare opinioni sull'argomento nel 1998.Al contrario, la quota di oppositori è diminuita della metà, dal 40% dell'ultima volta a solo il 19 percento di oggi.L'indagine ha anche rilevato che le opinioni dei leader politici sull'adesione alla NATO non sono più influenti come una volta. Circa il 48% degli intervistati ha affermato che sosterrebbe una domanda di adesione indipendentemente dal fatto che fosse sostenuta dal primo ministro o dal presidente. In precedenza, le opinioni dei leader politici tendevano a pesare di più. Tuttavia, il sostegno dei leader del paese aumenterebbe al 67% la quota di coloro che sono favorevoli all'adesione alla NATO.Una mossa simile intrapresa dalla vicina Svezia, un'altra nazione non allineata, sarebbe un altro fattore che influenzerebbe il sostegno dei finlandesi, portando il livello al 69%. Solo l'11% preferirebbe rimanere fuori dalla NATO, se la Svezia presentasse domanda.I risultati coincidono sostanzialmente con un sondaggio pubblicato la scorsa settimana dall'emittente nazionale Yle, il quale evidenziava come il sostegno alla NATO sia salito a un 62% senza precedenti, mentre l'opposizione è scesa a solo il 16%.Inoltre, dall'operazione speciale della Russia, i sondaggi d'opinione si sono spostati verso l'adesione alla NATO anche nella vicina Svezia. Tuttavia, in entrambi i paesi, storicamente non allineati, la leadership è decisamente più diffidente, poiché il primo ministro svedese Magdalena Andersson ha suggerito che l'adesione alla NATO "destabilizzerebbe la situazione della sicurezza in Europa", mentre il presidente finlandese Sauli Niinistö ha suggerito legami più stretti con la Svezia e gli Stati Uniti come alternativa alla NATO.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, nato