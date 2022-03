https://it.sputniknews.com/20220323/germania-cancelliere-scholz-ammette-sanzioni-contro-la-russia-pesanti-per-cittadini-europei-15693348.html

Germania, cancelliere Scholz ammette: sanzioni contro la Russia pesanti per i cittadini europei

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che le sanzioni intraprese contro la Federazione Russa hanno un forte impatto sui cittadini europei, tuttavia... 23.03.2022, Sputnik Italia

"Hanno un forte impatto su molti cittadini... Le sanzioni non dovrebbero colpire i paesi europei più delle autorità russe. Questo è il nostro principio", ha detto Scholz, intervenendo al Bundestag. Allo stesso tempo, il cancelliere è convinto che "le sanzioni stanno funzionando, l'economia russa barcolla, le contrattazioni in borsa sono in gran parte bloccate, il rublo si è svalutato, le multinazionali stanno lasciando il paese a centinaia".No all'intervento della Nato in UcrainaIl cancelliere tedesco Olaf Scholz ha escluso la possibilità di coinvolgere la Nato negli eventi in Ucraina, incluso l'invio di forze di pace o la creazione di una no-fly zone.Scholz ha notato che ogni giorno riceve "centinaia di lettere allarmanti" da cittadini tedeschi.Dal governo tedesco nessuna decisione su embargo de facto sul petrolio russoNon ci sono decisioni da parte del governo tedesco di imporre l'embargo de facto sul petrolio russo, ha affermato il portavoce del ministero dell'Economia tedesco in una conferenza stampa a Berlino."Naturalmente, non esiste una decisione del governo federale per attuare l'embargo petrolifero de facto. La decisione è chiara: non abbiamo un embargo petrolifero, non commentiamo le dichiarazioni delle singole imprese", ha affermato, rispondendo ad una domanda della stampa a seguito della decisione della società petrolifera e del gas francese TotalEnergies, che precedentemente aveva comunicato di non prolungare i contratti d'acquisto sugli idrocarburi russi dopo la fine di quest'anno.

