Gazprom fornisce regolarmente gas per il transito attraverso l'Ucraina, in conformità con le richieste dei consumatori: 106,5 milioni di metri cubi il 23... 23.03.2022

2022-03-23T08:32+0100

"Gazprom fornisce gas russo per il transito attraverso il territorio dell'Ucraina in modalità regolare, secondo le richieste dei consumatori europei: 106,5 milioni di metri cubi il 23 marzo”.Gli obblighi contrattuali di Gazprom per il transito in Ucraina per il 2022 ammontano a 40 miliardi di metri cubi, ovvero circa 109,6 milioni di metri cubi al giorno.

