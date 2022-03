https://it.sputniknews.com/20220323/deltacron-definiti-i-sintomi-solitamente-non-associati-a-varianti-del-coronavirus-15694185.html

Deltacron: definiti i sintomi solitamente non associati a varianti del coronavirus

Nelle ultime settimane si è parlato di una nuova variante, Deltacron, che pone un interrogativo alla società: bisogna preoccuparsi? 23.03.2022, Sputnik Italia

L'immunologo e scienziato fondatore di Cignpost Diagnostics, Denis Keenan, ha riferito che deltacron è una variante ricombinante, ovvero una combinazione di due ceppi, in questo caso Delta e Omicron.La preoccupazione iniziale su Deltacron era che combinasse la trasmissibilità di Omicron con la gravità dei sintomi di Delta. Per quanto riguarda le caratteristiche che Deltacron condivide con le sue varianti progenitrici, Keenan ha dichiarato:Se la gente dovrebbe preoccuparsi o meno di questa variante, Keenan ha aggiunto:Dato il limitato impatto di Deltacron in Occidente fino a questo momento, una domanda che potrebbe sorgere è se la gente dovrebbe abituarsi alla comparsa di nuove varianti. Keenan ha così risposto:“È ragionevole aspettarsi una moltitudine di nuove varianti. A seconda della sua composizione, è possibile che emerga un nuovo ceppo che supera gli effetti delle precedenti varianti di Covid", ha affermato Keenan.

