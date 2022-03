https://it.sputniknews.com/20220323/definiti-i-posti-del-mondo-con-laria-piu-inquinata-e-piu-pulita-15693972.html

Definiti i posti del mondo con l'aria più inquinata e più pulita

L'inquinamento atmosferico in tutto il mondo ha raggiunto livelli elevati nel 2021, emerge da un nuovo rapporto della compagnia IQAir. 23.03.2022, Sputnik Italia

In particolare, India, Pakistan e Bangladesh sono stati tra i paesi con il peggior inquinamento atmosferico, superando la norma di almeno 10 volte.Le linee guida sono state elaborate per aiutare i governi a formulare regole per proteggere la salute pubblica.Solo in 222 città sulle 6.475 analizzate la qualità media dell'aria va incontro agli standard dell'Oms. I posti con la qualità dell'aria migliore, secondo gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono: Nuova Caledonia (territorio francese nel Pacifico), Porto Rico e Isole Vergini americane.

