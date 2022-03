https://it.sputniknews.com/20220323/conte-perplesso-su-aumento-spesa-militare-15697982.html

Conte perplesso su aumento spesa militare

L’ex premier e leader politico del M5s è contrariato dall’aumento delle spese per la difesa in concomitanza con le difficoltà di molti cittadini per il... 23.03.2022, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

italia

economia

russia

ucraina

Senza mezzi termini Giuseppe Conte ha espresso la sua perplessità sull’aumento della spesa militare deciso dal governo sullo sfondo degli eventi in Ucraina.In particolare, secondo il presidente dei Cinque Stelle, non è opportuna questa scelta dinnanzi a problemi più sensibili e attuali per i cittadini, come il caro-carburante e le difficoltà del servizio sanitario nazionale. Pareri contrastanti si erano uditi già nei giorni scorsi, riguardo all'invio di armi all'Ucraina, quando Elio Lannutti, ex M5s, aveva affermato che inviando armi si sarebbe solo alimentato il conflitto. Gli avevano fatto eco i parlamentari di Alternativa e il senatore Vito Petrocelli (M5s), dicendo che la democrazia non si fa con le armi.

italia

russia

ucraina

italia, economia, russia, ucraina