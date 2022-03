https://it.sputniknews.com/20220323/ceo-della-francese-totalenergies-lapprovvigionamento-di-gas-russo-in-europa-e-essenziale-15695828.html

CEO della francese TotalEnergies: l'approvvigionamento di gas russo in Europa è essenziale

CEO della francese TotalEnergies: l'approvvigionamento di gas russo in Europa è essenziale

Non ci sono sostituti per il gas russo in Europa e l'Unione Europea non potrà continuare senza di esso, ha così dichiarato oggi Patrick Pouyanne, CEO della... 23.03.2022, Sputnik Italia

"Conosco il modo per sostituire il petrolio russo e il gasolio, ma per il gas no. Se decido di cessare le esportazioni di gas russo, non so cosa possa sostituirlo... Senza gas russo, una parte dell'economia europea crollerà. Il gas è importante per l'Europa", ha affermato Pouyanne a radio RTL.Se l'Europa interromperà le forniture di gas dalla Russia, dovrà affrontare seri problemi nell'inverno del 2023, ha aggiunto.TotalEnergies non intende lasciare completamente il mercato russo, poiché i rivali in affari dell'azienda continuano le loro operazioni nel paese, a causa di obblighi contrattuali.Martedì, TotalEnergies ha dichiarato che smetterà di acquistare petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia, a causa della situazione in Ucraina.

