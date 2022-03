https://it.sputniknews.com/20220323/candidato-russo-a-itu-difficile-presentare-programma-per-le-sanzioni-15697874.html

Candidato russo a ITU: "Difficile presentare programma per le sanzioni"

Candidato russo a ITU: "Difficile presentare programma per le sanzioni"

Lo ha affermato il candidato russo alla carica di Segretario generale dell'ITU, Rashid Ismailov:L'Unione internazionale delle telecomunicazioni è l'agenzia specializzata delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite. In particolare, l'ITU sovrintende alla distribuzione delle radiofrequenze, alle orbite dei satelliti e alla capacità di numerazione in tutto il mondo e approva anche gli standard delle reti di comunicazione, incluso il 5G.Il nuovo Segretario Generale entrerà in carica da gennaio 2023 per un periodo di tre anni. Un rappresentante degli Stati Uniti ha già guidato una volta l'ITU, mentre nessun rappresentante della Russia è mai stato a capo di tale organizzazione internazionale. La Russia è uno dei paesi fondatori dell'ITU.

